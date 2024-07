Lowry leidt na 36 holes op The Open, Rory McIlroy en Tiger Woods halen de cut niet

The Open Championship is na twee dagen halfweg en leverde al wat verrassingen op. Rory McIlroy, nummer 1 van de wereld, en Tiger Woods overleefden de cut niet. Een rokende Daniel Brown staat tweede, op 2 slagen van leider Shane Lowry.

The Open Championship is het oudste golftoernooi ter wereld en - na de Masters, de PGA Championship en de US Open - de laatste van vier majors op de golfkalender.

Het prestigieuze golftoernooi lokt heel wat schoon volk, maar na twee dagen moeten er ook al veel bekende namen weer naar huis. Met Rory McIlroy, Ludvig Aberg en Wyndham Clark haalden de nummers 2, 4 en 5 van de wereldranglijst de cut niet.

Ook Tiger Woods kon zich halverwege The Open niet bij de beste 70 scharen. Dat overkwam de 48-jarige Amerikaan nu al op de derde opeenvolgende major.

Helemaal bovenaan staat Shane Lowry. De Ier won het toernooi in 2019, zij het op een andere golfbaan, en sprong op de tweede dag nog van plek 2 naar plek 1. Na 36 holes eindigde Lowry op 7 onder par.

Op plek 2 vinden we dé verrassing van het toernooi terug. Daniel Brown, nummer 272 van de wereld en sigaretten rokend tussen de slagen door, stond na de eerste dag nog eenzaam aan de leiding.

De stress kreeg geen vat op hem. Een score van 1 over par op dag 2 is zeker respectabel. Daarmee volgt de 29-jarige Engelsman op 2 slagen van leider Lowry.