Een sigaret met zware gevolgen: Japanse topturnster mag niet naar de Spelen na overtreding tegen gedragscode

Shoko Miyata, de kapitein van het Japanse turnteam voor de Olympische Spelen, zal er binnenkort niet bij zijn in Parijs. De 19-jarige gymnaste is uit de ploeg gezet nadat ze betrapt was op roken en het drinken van alcohol.

Shoko Miyata is geen kleine naam in de artistieke gymnastiek. De 19-jarige Japanse won op het WK 2022 nog brons op de balk en veroverde ook al verschillende medailles op de Aziatische kampioenschappen.

Voor de Olympische Spelen in Parijs was ze als oudste gymnaste de teamkapitein van een jonge Japanse selectie, die bestaat uit turnsters die allemaal voor het eerst deelnemen aan de Spelen.

Maar dat Japanse team zal het in Parijs dus zonder Miyata moeten doen. Tijdens een trainingskamp in Monaco werd de turnster betrapt op roken en het drinken van alcohol, waarmee ze de interne gedragscode van het team overtrad. In Japan zelf zijn alcohol en tabak verboden onder de 20 jaar.

Miyata werd zonder pardon naar huis gestuurd en is inmiddels weer toegekomen in Japan. "Lid zijn van het Japanse nationale turnteam is een positie waarin voortdurend veel van je wordt verwacht", reageerde bondsvoorzitter Tadashi Fujita.