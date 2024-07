"Ik ben eindelijk weer wielrenner": openhartige Wout van Aert geniet volop van Tour zonder druk

Niemand die het 4 maanden geleden had voorspeld. Na zijn akelige val in Dwars door Vlaanderen koerst Wout van Aert gewoon weer volop mee in deze Tour de France. Al doet hij dat voor een keer zonder hoge verwachtingen. Iets waar hij overduidelijk van geniet. "Ik heb door mijn inactiviteit leren appreciëren hoe leuk het is om gewoon te koersen", vertelde een openhartige Van Aert aan Sammy Neyrinck.

"Ik ervaar wat minder stress dan het in het verleden soms geweest is", klinkt het eerlijk bij Sammy Neyrinck. "De jacht op de groene trui mag je bijvoorbeeld niet onderschatten. Nu sta ik een stuk verderaf van de aandacht. Ik ben nog niet aan het podium moeten passeren."

Na zijn lelijke val in Dwars door Vlaanderen verscheen Wout van Aert zonder al te grote verwachtingen - en eens buiten de spotlights - in deze Tour de France.

De rust die Wout van Aert voelt en uitstraalt in het interview, staat in schril contrast met de passie en aanvalslust die de Belg even later demonstreert op de fiets.

Zouden het de kusjes van zoontje Georges op de tweewieler van papa zijn die hem vleugels geven? Of zit het gewoon in het karakter van Van Aert om keihard terug te slaan na die akelige val?

"Het was natuurlijk een zware dag in dit jaar. Een dag die veel veranderd heeft", kijkt onze landgenoot na al die maanden nog eens over zijn schouder. "Maar in deze Tour ben ik eindelijk weer renner."

"Gewoon weer je stempel kunnen drukken en met een plan starten, het zorgt er wel voor dat je die val kan vergeten. Die brengt ook niet echt nog een naar gevoel naar boven. Maar de pijn die ik achteraf gevoeld heb, die is wel blijven hangen."