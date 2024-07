Ook in België mogen vanaf volgend seizoen enkel aanvoerders met de scheidsrechter spreken

Vandaag heeft het Professional Refereeing Department de nieuwigheden voor volgend seizoen bekendgemaakt. De grootste aanpassing is dat enkel de aanvoerders - beleefd - met de scheidsrechter in discussie mogen gaan, net als op het EK.

De start van het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Voor het Professional Refereeing Department (PRD) betekent dat ook een nieuwe start. De structuur werd grondig aangepast, met Peter Willems als hoofd directeur Sport en Arbitrage en Jonathan Lardot als technisch directeur Arbitrage. De lat wordt vanaf volgend seizoen hoger gelegd. Het PRD heeft de ambitie om de scheidsrechters opnieuw op het hoogste niveau bij UEFA te brengen, een brede basis scheidsrechters op Play Off 1-niveau op te bouwen, de kwaliteit van de arbitrage in de Challenger Pro League te verhogen en het niveau van de vrouwelijke scheidsrechters verder op te krikken.

Als technisch directeur Arbitrage deed Lardot een paar nieuwigheden uit de doeken voor volgend seizoen. Het opvallendste is dat - net zoals op het EK - enkel de aanvoerders met de scheidsrechter mogen spreken, weliswaar op een beleefde wijze.



Ook het reglement voor inlopende spelers bij een strafschop wordt aangepast. Als een inlopende speler geen impact heeft op het verdere spelverloop na de genomen penalty, wordt er niet ingegrepen. Op die manier kan een debacle - zoals de rechtsgang na Anderlecht-Genk - vanaf volgend seizoen vermeden worden.



Een andere nieuwigheid is het transparanter maken van de VAR-beslissingen. Zo zal tijdens de Supercup van zaterdag een test plaatsvinden om de VAR-beelden die op het scherm aan de scheidsrechter worden getoond, ook op televisie te tonen. Als de evaluatie van die test positief is, kan ook in de reguliere competitie met deze vernieuwing uitgepakt worden.