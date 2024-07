Maestro Thiago Alcantara wordt (tijdelijk?) nieuwe assistent van Hansi Flick bij FC Barcelona

Wat extra voetbalbranie op de bank van Barcelona. Hansi Flick heeft Thiago Alcantara overtuigd om assistent te worden bij de Club waar hij in 2009 debuteerde. De voormalige middenvelder zal deze zomer meegaan op de zomertour van Barcelona in de Verenigde Staten, daarna wordt beslist of hij ook het volledige seizoen voort zal gaan.