Chelsea opent onderzoek naar hun middenvelder Enzo Fernandez na racistisch lied

Chelsea is een disciplinair onderzoek begonnen naar zijn Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez. Hij deelde na de gewonnen Copa America-finale een video waarin er racistische gezangen te horen waren. Fernandez heeft intussen zijn excuses medegedeeld via de sociale media.

Voor Enzo Fernández is het niet een en al feest na de overwinning in de Copa América met Argentinië. In een video na de finale is te zien hoe hij en zijn ploegmaats een lied zingen met denigrerende en racistische uitspraken over Fransen van Afrikaanse afkomst.



Daar wordt hij nu voor op het matje geroepen door zijn club Chelsea. Zij beginnen een disciplinair onderzoek naar hun middenvelder. Op hun site staat te lezen dat ze "alle vormen van discriminatie onaanvaardbaar vinden". Ook is de Engelse voetbalclub "trots om een diverse en inclusieve club te zijn waar alle culturen, gemeenschappen en identiteiten welkom zijn".



Fernandez mag het ook gaan uitleggen bij zijn ploegmaats. Bij Chelsea lopen een paar Fransen met Afrikaanse roots rond. Axel Disasi, Malo Gusto en Wesley Fofana zouden Fernandez al ontvolgd hebben op Instagram.

Fofana reageerde op X op de video met: "Voetbal in 2024: ongeremd racisme".