Tim Declercq over opgave door ziekte in de Tour: "Wilde geen risico nemen na wat ik heb meegemaakt"

Tim Declercq (35) was de eerste Belgische opgever in deze Tour. De knecht van Lidl-Trek verscheen een week geleden niet meer aan de start van de 11e etappe. Declercq was ziek en is zijn ploeg dankbaar dat hij voor zijn gezondheid mocht kiezen.

Vorige week woensdag, bij de start van de 11e etappe, tekende Tim Declercq het startblad niet. Onze landgenoot was een van de eerste slachtoffers van het virus dat rondzweeft in het peloton.

"Vandaag is de eerste dag dat ik er echt door ben", vertelt hij in Sporza Tour op Radio 1. "Ik heb een beetje kunnen fietsen en zal vanaf morgen de trainingen kunnen hervatten."

Declercq baalde van zijn opgave, want hij voelde zich naar eigen zeggen "beter dan een jaar geleden" en kon "meer doen dan wat ervan mij verwacht werd".

"Maar in de gravelrit op zondag voelde ik al dat ik net iets minder dan gehoopt was. Op de rustdag stond ik op met hoofdpijn en daags nadien voelde ik dat er iets niet pluis was. Het was duidelijk dat ik echt wel ziek was."