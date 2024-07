Geslaagde generale repetitie in Hamburg geeft Jelle Geens vleugels: "Heb zelfvertrouwen getankt voor Spelen"

Net naast het podium wanneer bijna alle medaillekandidaten aanwezig zijn. Jelle Geens heeft op de World Triathlon Championship Series in Hamburg vertrouwen getankt. De Belgische triatleet voelde afgelopen weekend dat de voorbereiding richting Olympische Spelen zijn vruchten afwerpt. "Ik ben erg tevreden, want ik kwam uit een mindere periode", zegt Geens.

Finishen op 8 seconden van het podium. Zuur, zou je eerste reactie zijn. Knap, is misschien beter op zijn plaats voor de prestatie van Jelle Geens in Hamburg.

Want de triatlon op het hoogste niveau lokte heel wat toppers. Voor de Belg een uitstekende test om het vormpeil te meten vlak voor de Olympische Spelen.

"Ik ben wel tevreden, zeker omdat ik een mindere periode kende", vertelt Geens. "Op training ging alles goed, maar op wedstrijd kwam het er nooit uit. Ik heb vorig jaar maar twee races gehad waar ik me de oude Jelle voelde."

Dat is dit jaar anders: "De data van het fietsen en lopen vertellen me dat het een van mijn sterkste prestaties was. Jammer genoeg val ik net naast dat podium, maar de piek moet volgen in Parijs."