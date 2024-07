"Verraderlijke rotondes" nekken Wout van Aert (5e): "Maar ik had ook niet de benen om nog dichter te sprinten"

3e, 6e, 4e, 2e en nog eens 2e. Een 5e plaats had hij nog niet behaald in deze Tour de France en daar bracht Nîmes verandering in. Hoe evalueerde Wout van Aert zijn sprint? "Ik mag niet vergeten dat een sprint tegen 70 km/u na een makkelijke dag niet iets is wat ik het beste kan."