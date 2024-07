Lautaro Martinez schenkt Argentinië unieke hattrick op Copa America, Messi in tranen vervangen met blessure

Argentinië heeft zijn afspraak met de voetbalgeschiedenis niet gemist. In de bijzondere finale van de Copa America in Miami scoorde spits Lautaro Martinez de winnende treffer tegen Colombia (1-0). Zo is de ploeg van Lionel Messi het eerste Amerikaanse land dat drie grote toernooien op rij wint. Enige sportieve smet: de grootmeester moest op het uur geblesseerd naar de kant.

Voor de wedstrijd ontstond er chaos aan de ingangen van het Hard Rock Stadium in Miami. De veiligheidsdiensten kregen de massa - al dan niet met geldig ticket - niet op een serene manier het stadion in.

IN BEELD - Enorme chaos op Copa America: fans kruipen door ventilatie stadion in, finale anderhalf uur uitgesteld

In die finale waren de lange halftimeshow van Shakira en de wissel van Lionel Messi de momenten die de aanwezige fans bijbleven.

De kapitein van Argentinië moest op het uur naar de kant met een enkelblessure. Zelfs de ervaren wereldkampioen kon zijn tranen van teleurstelling niet bedwingen.

Toch maakten die na middernacht (in Miami) plaats voor tranen van geluk. In de verlengingen maakte topschutter Lautaro Martínez - die 5 keer raak trof in de VS - de bevrijdende 1-0 tegen Colombia.

Zo viert Argentinië een unieke hattrick: het verdedigt zijn titel op de Copa America én pakte ook nog eens de wereldtitel in Qatar. Geen enkel land van het Amerikaanse continent deed de ploeg van Lionel Scaloni dat voor.

De Argentijnen mogen zich voortaan ook recordhouder noemen met 15 eindzeges.