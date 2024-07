"Kunnen ze niet normaal doen?": Onbegrip over langere pauze in finale Copa America voor optreden Shakira

En dat zint de Colombiaanse bondscoach Nestor Lorenzo niet, ook al is Shakira een landgenote. "Ik hoop dat iedereen van de show zal genieten. Shakira is een geweldige artiest", opende hij eerst nog voorzichtig.

Door de op- en afbouw van de show in het Hard Rock Stadium in Miami zal de rust noodgedwongen langer duren. Geen kwartier, wel 25 minuten tot een halfuur.

De uitzonderlijke pauze veroorzaakt extra wrevel bij de bondscoach, omdat er in de groepsfase nog boetes werden uitgedeeld aan trainers die te laat in de dug-out zaten in de tweede helft.

"Wij werden eerder beboet omdat we een minuut te laat op het veld verschenen", zei hij. "Nu is er een show van 20 minuten. Dat kan ik niet begrijpen."

"Spelers kunnen afkoelen, terwijl ze in de tweede helft weer moeten presteren. Beide ploegen zullen er last van hebben, dus het is wat het is."

Ook de beslissing om nu wel verlengingen te spelen bij een gelijkspel, veroorzaakt onbegrip. Tijdens de kwartfinales en halve finales werden er na 90 minuten meteen strafschoppen getrapt.

Colombia jaagt op zijn 2e Copa América-titel ooit, na eindwinst in 2001. Titelverdediger en wereldkampioen Argentinië hoopt het toernooi voor de 16e keer te winnen, waarmee het alleen recordhouder zou worden.