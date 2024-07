IN BEELD - Enorme chaos op Copa America: fans kruipen door ventilatie stadion in, finale anderhalf uur uitgesteld

Een avond om snel te vergeten voor gaststad Miami. De finale van de Copa America is ontsierd door chaotische taferelen nog voor de aftrap. De veiligheidsdiensten konden de stroom aanwezige fans - al dan niet met een geldig ticket - niet verwerken, waardoor de wedstrijd bijna anderhalf uur werd uitgesteld. Dat dreef sommige supporters tot het uiterste, zo probeerden Colombianen via de ventilatie het stadion in te raken. Bekijk de absurde beelden.