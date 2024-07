Kan er toch nog verval optreden bij Tadej Pogacar in de slotweek? "Die kans is zeer klein"

di 16 juli 2024 06:22

In de Tour de France begint vandaag de week van de waarheid, maar na Plateau de Beille lijkt het alsof de Ronde van Frankrijk alle geheimen al heeft prijsgegeven. Wie of wat kan deze Tadej Pogacar nog afstoppen? Is er een waterkans dat hij dan toch nog een prijs betaalt voor zijn dubbel Giro-Tour? Vive le Vélo legde de vraag voor aan inspanningsfysioloog Jan Boone.

Flashback naar de Tour de France van 2023. Na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik verschijnt Tadej Pogacar zonder optimale voorbereiding aan de start van de Tour in het Baskenland. Het Sloveense wonderkind houdt ruim 2 weken gelijke tred met Jonas Vingegaard, maar de Deen en zijn Jumbo-Visma-makkers broeden op een plan. Ze vermoeden dat de basis van Pogacar niet breed genoeg is en proberen de rivaal voortdurend af te matten met een moordend tempo. Ze gunnen hun prooi geen enkele adempauze. Die opeenstapeling van lange inspanningen moet Pogacar finaal doen kraken. Zo geschiedde: op de Col de la Loze komt Pogacar de man met de hamer tegen. Het plan van Jumbo-Visma werkt: Pogacar was na zijn verstoorde aanloop niet in staat om de Nederlandse afbraakwerken te counteren tot in Parijs.

Durability

Anno 2024 liggen de kaarten anders. Jonas Vingegaard stond dit jaar voor een race tegen de klok na zijn crash in het Baskenland, Tadej Pogacar had ook al geen conventionele route genomen door zijn deelname en eindwinst in de Giro. De vraagstukken in Firenze waren duidelijk op 29 juni: zou de basisconditie van Vingegaard goed genoeg zijn om het uit te zingen tot in Nice en zou Pogacar fris genoeg blijven tot aan de Franse riviera? Ergens zouden de dalende vormcurve van Pogacar en het stijgende vormpeil van Vingegaard elkaar toch moeten kruisen? Le Lioran gaf de burger hoop op een spetterende thriller, Plateau de Beille veegde die toevlucht van de tafel. "Zou het niet logisch zijn dat er toch nog verval optreedt bij Pogacar?", vroeg Karl Vannieuwkerke gisteren in Vive le Vélo aan inspanningsfysioloog Jan Boone. "Die kans is zeer klein", was het vrij ontnuchterende antwoord.

Ik denk dat er nog reserve in de Giro was. Als Pogacar daarna weer een blok met volume aan een lage intensiteit heeft gedaan, dan zal het verval zeer beperkt zijn. inspanningsfysioloog Jan Boone

"Het concept "durability" is een hot topic in de sportwetenschap. Daarbij vergelijk je hoe je een col in frisse omstandigheden oprijdt tegenover een beklimming nadat je al 3 à 4 cols hebt gedaan, zoals zondag naar Plateau de Beille. Hoeveel verval is er dan?" "Vorig jaar heeft Jumbo-Visma het op die manier gespeeld door een hoog tempo op te leggen tijdens die eerste beklimmingen. Zo hoopten ze dat er verval zou optreden en dat is toen ook gelukt. Door die polsblessure was er verval bij Pogacar." "Nu heeft hij dat nadeel niet na zijn voorbereiding, terwijl die bij Vingegaard wat minder was. En ik denk dat Vingegaard de ploeg niet heeft om dat tempo deze keer op te leggen." Maar Pogacar heeft wel de Giro in de benen. "En die rijd je toch niet op reserve", weet analist Bert De Backer. "Hij heeft inspanningen geleverd. Op een dag moet het toch eens op zijn?" Inspanningsfysioloog Boone: "Dat is zeker niet onmogelijk, maar ik denk dat er nog reserve in de Giro was. Als hij daarna weer een blok met volume aan een lage intensiteit heeft gedaan, dan zal het verval zeer beperkt zijn."

