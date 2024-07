Debacle met boog kan Rovanperä niet van zege houden in Letland, Neuville blijft WK-leider

Rovanperä autoritair

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) heeft zaterdag ook de derde wedstrijddag van de Rally van Letland als leider afgesloten. De Fin heeft een comfortabele voorsprong van 42.5 op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Toyota Yaris). Martins Sesks (Ford Puma) is derde. Thierry Neuville (Hyundai i20 N) sluit de dag af als achtste en blijft WK-leider.



Kalle Rovanperä mag zonder ongelukken zondagnamiddag de Rally van Letland aan zijn erelijst toevoegen. De Fransman Ogier schoof zaterdagvoormiddag op van de derde naar de tweede plaats, ten nadele van thuisrijder Sesks.



Neuville schoof zaterdagochtend één plaats op. "Veel meer zat er niet in. Het ritme was goed, net als de wagen. Op dat vlak ben ik tevreden over onze afstelling. Het was een goede dag in de wagen, maar niet met het resultaat dat we nastreefden", zei Neuville aan de finish. De achtste plaats levert Neuville drie punten op. Ondanks die povere score blijft hij met 139 punten leider in de WK-tussenstand."