Laurens De Plus kwam nog niet uit de verf in de Tour: "Had er zelf ook meer van verwacht"

Laurens De Plus reed in de Dauphiné de sterren van de hemel, wat hem op een 5e plaats in het eindklassement bracht. Maar in de Tour komt het er voorlopig niet uit voor de Belg van Ineos. "Hopelijk komen de goeie benen terug, waarom vandaag niet?"

In de Dauphiné, toch nog altijd dé voorbereidingskoers op de Tour, kon Laurens De Plus zich dag na dag in de bergen meten met de allerbesten. Een goed voorteken op de Tour zelf, maar voorlopig zagen we de Ninovieter nog maar weinig.

"Ik had er zelf misschien ook iets meer van verwacht", geeft De Plus toe. "Mijn val heeft er geen goed aan gedaan, maar dat mag geen excuus zijn."

"Ik heb er ook geen verklaring voor. Ik doe elke dag mijn best, kan nog altijd mijn ding doen voor Carlos (Rodriguez). Hopelijk komen de goeie benen terug, waarom niet vandaag?"

De Plus verwacht vandaag ook veel van zijn Spaanse kopman, die nog altijd hoopt op het podium. "Dit is een dag die enorm bij zijn karakteristieken past. Hij is heel steady. Hij smult van dagen zoals vandaag."