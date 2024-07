Klaar voor Parijs: Femke Bol verbetert eigen Europees record op de 400m horden en duikt onder magische grens van 51 seconden

Femke Bol lijkt helemaal klaar voor de Olympische Spelen in Parijs. In het Zwitserse La-Chaud-de-Fonds verbeterde de Nederlandse haar Europees record op de 400 meter horden naar 50"95. Een indrukwekkende prestatie, al moet gezegd worden dat de fikse hoogte in Zwitserland een toptijd wel wat in de hand werkt.