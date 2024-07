VIDEO - Titelverdedigster plaatst zich met wereldrecord op 400m horden voor Spelen

De beste jaartijd van Femke Bol (52"49) op het EK in Rome sneuvelde zaterdag al tijdens de reeksen van de 400 meter horden. McLaughlin-Levrone was dan al nipt sneller (52"48).

Maar in de finale trok de Amerikaanse de favorietenrol in Parijs resoluut naar zich toe. Ze vloog in Eugene naar een indrukwekkende 50"65, een fractie sneller dan het wereldrecord dat ze twee jaar geleden op het WK vestigde (50"68).

Voor McLaughlin-Levrone was het al de vijfde keer dat ze het wereldrecord verbeterde. Vier keer gebeurde dat in Eugene. "Ik ben een beetje verrast, maar ook heel dankbaar", zei ze. "Ik had deze tijd niet verwacht en het is heel motiverend om te weten dat er nog meer in zit."

McLaughlin-Levrone was drie jaar geleden in Tokio al goed voor olympisch goud op de 400 meter horden. Een jaar later veroverde ze ook de wereldtitel.

In Parijs krijgt ze het gezelschap van Anna Cockrell (52"64) en Jasmine Jones (52"77), die zich als nummers 2 en 3 konden kwalificeren voor de Spelen.

Op de Jamaicaanse trials was Shericka Jackson de sterkste op de 200 meter sprint. Ze verdedigde eerder al met succes haar titel op de 100 meter.