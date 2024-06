Shaunae Miller kan olympische titel niet verdedigen door blessure

We krijgen deze zomer al zeker een nieuwe olympisch kampioene op de 400 meter. De Bahamaanse Shaunae Miller-Uibo, tweevoudig olympisch kampioene (Rio 2016 en Tokio 2021), zal haar titel niet kunnen verdedigen in Parijs.

Miller pakte haar eerste olympische titel in 2016 op spectaculaire wijze. Haar ultieme duik over de meet ging toen de wereld rond.

gemengde 4x400 meter. In die discipline hielp ze haar land in augustus vorig jaar nog aan de wereldtitel.

En Ook de Braziliaanse polsstokspringer Thiago Braz, die zich in 2016 in eigen land tot olympisch kampioen kroonde, krijgen we deze zomer niet te zien in Parijs.



Bij een laatste kans om de selectielimiet (5m82) te halen, kwam hij niet hoger dan 5m65. Maar zelfs als hij de limiet wel had gehaald, was hij waarschijnlijk niet afgezakt.

De dertiger zit namelijk een dopingschorsing tot november 2024 uit. Braz ging in beroep, en kreeg in afwachting van de definitieve uitspraak de toelating om aan de selectiewedstrijden deel te nemen.