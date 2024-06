Jamaicaan Kishane Thompson knalt in 9"77 (!) naar olympisch ticket en waarschuwt concurrentie: "Ik liet het lopen"

Op de Jamaicaanse trials heeft Kishane Thompson zijn olympische ambities kracht bijgezet. De 22-jarige sprintbom klokte in zijn eerste race van het seizoen af op 9"77, goed voor een beste wereldjaarprestatie. Thompson is zo ook de op 8 na snelste man ooit op de 100m.

Een scenario dat in Parijs wel erg onwaarschijnlijk lijkt dankzij een knalprestatie van de 22-jarige Kishane Thompson. Op de Jamaicaanse trials, waar de olympische tickets verdeeld worden, blies hij iedereen omver met een tijd van 9"77.

De Jamaicaanse sprinters zwaaien al vele jaren de plak op de sprintnummers. Het was dan ook schrikken toen er drie jaar geleden geen enkele Jamaicaan in de olympische finale van de 100m bij de mannen stond.

Het strafste van al? Dat Thompson naar eigen zeggen nog sneller kan. "Mijn coach zei me enkel de eerste 60 meter te sprinten en het daarna te laten lopen. Het doel was niet om iets te bewijzen, maar enkel om die 60 of 70 meter te lopen en te zien waar ik sta."



Thompson liet met zijn 9"77 de snelste 100m van het jaar optekenen én mag zich de op 8 na snelste man aller tijden noemen. In de Jamaicaanse recordboeken moet hij enkel Usain Bolt (9"58), Yohan Blake (9"69) en Asafa Powell (9"72) voor zich dulden.