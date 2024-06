Geen derde sprintdubbel voor Thompson-Herah op Olympische Spelen, die forfait geeft voor Parijs

do 27 juni 2024 09:16

Geen regerend olympische kampioene op de sprintnummers dit jaar. Elaine Thompson-Herah (31) moet door een blessure aan de achillespees een kruis maken over haar deelname aan de Spelen. De 31-jarige sprintvedette won zowel in Rio de Janeiro (2016) als Tokio (2021) goud op de 100 en 200 meter.

"Ik ben geblesseerd en het doet mij veel pijn de Olympische Spelen dit jaar te moeten missen", liet Elaine Thompson-Herah woensdag weten via haar sociale media. "Maar uiteindelijk gaat het om sport en is mijn gezondheid het allerbelangrijkste." Thompson-Herah had vorige week al afgezegd voor de 200 meter in Parijs. Ze hoopte deze week wel te kunnen deelnemen aan de 100 meter tijdens de Jamaicaanse trials in Kingston, maar ook dat zal dus niet gebeuren.

Tijdens haar laatste wedstrijd, op 9 juni in New York, werd ze op een 100 meter laatste in 11"48. Na afloop werd ze onder begeleiding van de piste gedragen. Medisch onderzoek bracht aan het licht dat ze een klein scheurtje in de achillespees heeft opgelopen.

Geen einde carrière

Ondanks deze tegenslag denkt Thompson-Herah niet aan een einde van haar carrière als sprinter. "Het is een lange weg, maar ik ben klaar om te herbeginnen, te blijven werken en volledig te herstellen", verzekert ze De Jamaicaanse won in haar carrière nooit individueel goud op een wereldkampioenschap, maar in de olympische arena kon ze wel al uitgebreid schitteren.

Met een persoonlijk record van 10"54 op de 100 meter, een tijd die ze in 2021 in het Amerikaanse Oregon liep, staat de Jamaicaanse tweede op de ranking aller tijden. Alleen Florence Griffith-Joyner ging in 1988 met 10"49 nog sneller.