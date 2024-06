Einde van olympisch tijdperk: Elaine Thompson-Herah verdedigt dubbele titel op 200m niet

Voor het eerst sinds 2016 krijgen we straks in Parijs weer een andere olympische kampioene op de 200 meter. De Jamaicaanse sprintvedette Elaine Thompson-Herah, die in Rio 2016 én in Tokio 2020 de dubbel 100-200m lukte, verzaakte aan de trials van haar land op de dubbele hectometer.

Thompson-Herah zal op de nationale selectiewedstrijden in Kingston, die plaatsvinden van 27 tot 30 juni, alleen aantreden op de 100 meter. Dat blijkt uit de inschrijvingslijsten, die maandag werden afgesloten.



Naast haar individuele olympische titels in Rio en Tokio deed de 31-jarige Jamaicaanse daar in Japan nog 4x100m-goud bij.



Thompson-Herah liep al ruim een jaar geen 200 meter meer. Op een meeting in New York op 9 juni werd ze tijdens een 100 meter laatste in 11"48.



Na afloop werd ze onder begeleiding van de piste gedragen, vermoedelijk met een blessure. "Ik voelde iets oncomfortabels toen ik wilde versnellen. Ik wilde doorduwen, maar het werd erger", schreef ze na afloop op Instagram. "Ik wacht op professioneel advies om de volgende stap te zetten."



Het olympisch atletiektoernooi staat van 1 tot 11 augustus geprogrammeerd in het Stade de France in Parijs.