Na nieuwe kritiek op Atletiek Vlaanderen: "Net nu de rust is teruggekeerd, was de negatieve aandacht niet nodig"

wo 26 februari 2025 16:31

Het explosieve interview van Rani Rosius (24) met onze redactie op het BK indoor maakt de tongen opnieuw los in de atletiekwereld. Rosius ventileerde nog eens haar ongenoegen over het beleid van Atletiek Vlaanderen, maar zoals bij elk verhaal zijn er meerdere kanten en versies. Afstandsloper Pieter Sisk (25) geeft zijn kijk en betreurt de ondertoon en de timing. "Net omdat vrijwel iedereen de juiste trainingsstructuur heeft gevonden."

Eind vorig jaar ontketende de beleids-, centralisatie- en besparingspolitiek van Atletiek Vlaanderen een heuse storm in de (Vlaamse) atletiekwereld. Veel atleten en trainers uitten hun frustraties, Atletiek Vlaanderen probeerde te sussen met de nodige overlegmomenten. De afgelopen maanden leek het vuur gedoofd, maar vorige zondag op het BK indoor spaarde Rani Rosius haar kritiek niet. In een lang gesprek formuleerde ze snoeiharde opmerkingen. "Net nu de rust deels was teruggekeerd na de hele heisa", wil afstandsloper Pieter Sisk een andere kant van het verhaal laten horen. De 800- en 1.500 meter-loper merkte hoe het interview een gespreksonderwerp was bij veel collega's. "Sommige mensen stellen zichzelf als slachtoffer voor terwijl ze het zo slecht nog niet hebben."

"Er is heel veel heen en weer geschoten door trainers en atleten, maar vrijwel iedereen heeft nu de juiste trainingsstructuur gevonden. Ook over de begroting voor dit jaar is er duidelijkheid." "Veel atleten hadden net als ik een compromis gevonden. Nog niet iedereen, want voor de aflossingsploegen blijft het moeilijk." "Maar het was niet nodig om die negatieve aandacht rond Atletiek Vlaanderen weer naar voren te brengen. Zeker zo vlak voor het EK indoor van volgende week in Apeldoorn. Dit was niet het beste moment."

Pieter Sisk.

Niet in Gent

Sisk benadrukt dat hij "niet voor iedereen kan spreken". Hij traint in Leuven en maakt dus geen gebruik van de Gentse faciliteiten, waar Atletiek Vlaanderen zijn beleid wil centraliseren. "Mijn budget voor dit jaar is echter niet minder omdat ik niet in Gent train. Voor mensen die het niet op de voet volgen, is dat wel wat er leeft." "Als je niet elke dag de lange verplaatsing naar Gent maakt, dan zou je niets krijgen. Maar dat is totaal incorrect." "Het is niet omdat je daar niet komt, dat je dan plots aan de kant wordt geschoven. De vergaderingen met Atletiek Vlaanderen hebben geholpen om dat in evenwicht te brengen. Je wordt niet buitengesloten." "Ik kom er zelf niet en topsportcoördinator Rutger Smith neemt me dat niet kwalijk. De communicatie is ook geen probleem. Als ik iets stuur, krijg ik meestal snel een antwoord terug." "Ze hebben de kritiek omarmd en ze doen hun werk om sneller te reageren. Maar je moet er volwassen mee omgaan. Als je niet te fel reageert, krijg je een normale reactie."

Met of zonder coach

Dat Rosius' persoonlijke coach niet sowieso aanwezig kan zijn op de kampioenschappen, is een doorn in het oog van de sprintster. Sisk, die zelf nog niet weet of zijn trainer er volgende week bij is in Apeldoorn, vindt het onderwerp "belangrijk" en brengt graag nuances aan. "Men zegt dat die keuze van Atletiek Vlaanderen subjectief is, maar zij krijgen gewoon vaste plaatsen van World Athletics per kampioenschap." "De technische nummers staan op één, want die atleten (zoals verspringers en hoogspringers) hebben hun coaches nodig." "De rest in de hiërarchie gaat volgens atleten met de hoogste medaillekans of het prestatieniveau. Atleten die niet tot die hoogste categorie behoren, hebben daarom geen zekerheid." "Het is raar dat zoiets wordt opgeklopt. Voor iedereen is dat hetzelfde. Je moet je moment afwachten tot dat beslist wordt." "Mochten er oneindig veel plaatsen zijn, dan zou men elke coach meesturen. Maar je moet ook een beetje je plaats in de hiërarchie kennen."

Rutger Smith van Atletiek Vlaanderen.

Stages in het buitenland

Ivo Hendrix, de coach van Sisk, presenteerde zich eind vorig jaar als spreekbuis van de ontevreden trainers. Zitten trainer en atleet nu dan wel op dezelfde lijn? "Hij heeft ook gemerkt dat de rust teruggekeerd is na de vergaderingen en aanpassingen. Er zijn wellicht nog kleine zaken, maar we zitten ongeveer op dezelfde lijn." "De plooien lijken me gladgestreken en vlak voor de kampioenschappen wil iedereen positief zijn, waarbij je de prestaties laat spreken", aldus Sisk, die graag Rosius' onvrede over de geplande stages van Atletiek Vlaanderen pareert. "Ik neem er zelf niet aan deel, maar de kritiek luidt dat er te veel stages zijn, waardoor men dus niet zou besparen. Maar het ging nooit om absolute bedragen, wel om efficiëntie." "Als Atletiek Vlaanderen iedereen zijn aparte stage moet bekostigen, is dat veel duurder en verlies je het overzicht. Atleten moeten gewoon dankbaar zijn dat er zoveel stages zijn." "Het is een beetje de omgekeerde wereld. Maak er gewoon gebruik van. Met de middelen die er zijn, moeten atleten positief aan de slag gaan."

We focussen op het sportieve en dat is ook nu het belangrijkste. Dan behaal je successen en zo werkt het ook in de andere richting. Pieter Sisk