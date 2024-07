België sluit EK baanwielrennen voor beloften en junioren af met 15 medailles, waarvan 4 gouden

In Duitsland was er zondag nog goud voor het duo Katrijn De Clercq-Hélène Hesters in de ploegkoers bij de beloften. De Clercq veroverde vorig jaar in diezelfde discipline ook al het zilver, toen aan de zijde van Marith Vanhove.

Bij de beloften mannen was er brons voor het koppel Noah Vandenbranden-Tom Crabbe. Ook voor Vandenbranden was het de 2e medaille op rij in de ploegkoers. Vorig jaar pakte hij zilver samen met Gianluca Pollefliet. Ook de junioren veroverden brons, met de tandem Nolan Huysmans-Matijs Van Strijthem.

In totaal pakte de Belgische delegatie de voorbije dagen liefst 15 medailles in Cottbus, waarvan 4 gouden: naast De Clercq en Hesters vandaag was er eerder deze week ook al goud voor Noah Vandenbranden (individuele achtervolging en omnium beloften) en Auke De Buysser (scratch junioren).