LIVE Copa del Rey: Real Madrid nagelt FC Barcelona tegen de grond en gaat erop en erover!

Rust!

Einde van een boeiende eerste helft. Er hangt elektriciteit in de lucht, maar FC Barcelona leidt verdiend met 1-0. Het doelpunt van Pedri is zo'n pareltje dat deze match verdient. Barça had de score al kunnen verdubbelen, maar botste op Courtois en de paal. Real komt amper in het stuk voor en zag ook een penalty door de neus geboord na (correct) buitenspel.