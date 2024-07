"Beetje zuur!": Kopecky grijpt naast roze trui, "maar 2e plek in grote ronde is nog altijd mooi"

Ze had haar hand uitgestoken naar de roze trui, maar Lotte Kopecky moest uiteindelijk vrede nemen met de puntentrui en de 2e plek in de Giro Donne. "Als je er zo dichtbij bent, wil je ook winnen", zei de wereldkampioene.

1 seconde pakken op roze trui Elisa Longo Borghini. Dat was de duidelijke opdracht voor Lotte Kopecky om de eindwinst in de Giro te pakken. De vlucht controleren om met de bonificaties de klus te klaren, leek het meest realistische scenario.

"Maar het was heel moeilijk om de etappe te controleren", moest Kopecky toegeven. "Iedereen probeerde weg te raken, wat natuurlijk hun recht is."

"We hebben alles geprobeerd om het algemene klassement te winnen. Het was een leuk gevecht en uiteraard is het geen schande om te verliezen van Elisa. Ze is een geweldige renster, ik heb veel respect voor haar."

Uiteindelijk werd het net als in de Tour vorig jaar een 2e plek voor Kopecky. "Ik denk dat de 2e plek in een grote ronde nog altijd mooi is", zei ze.