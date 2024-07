Roze trui Longo Borghini: "Kopecky had me van streek gemaakt, ik wilde dus iets terugdoen"

Elisa Longo Borghini heeft haar roze trui niet meer uit handen gegeven in de Giro Donne. Ze pareerde een aanval van Lotte Kopecky en maakte het met glans af. "Ik dacht: ik ga Kopecky kraken", zei de Italiaanse.

Een voorsprong van 1 seconde, niet meteen geruststellend voor Elisa Longo Borghini bij de start van de slotetappe.

Als mentale steun was haar echtgenoot alvast om 2.30 uur opgestaan om naar startplaats Pescara af te zakken. "Ik wilde tonen dat ik de sterkste was en met de roze trui over de streep komen", zei de Italiaanse.

"Mensen twijfelden aan me. Ze zeiden: Kopecky zal je uit het wiel sprinten. Maar iedereen van het team was heel gemotiveerd om de roze trui te houden. Iedereen heeft een geweldige job gedaan."

"Ik ben heel trots om de eindwinst te pakken in Italië. Het zal nog even duren voor het doordringt wat ik heb gerealiseerd vandaag."