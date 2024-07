"Als ik Southgate was, haalde ik hem uit mijn ploeg": Dat is fussball twijfelt aan "vervloekte" Harry Kane

To Harry Kane or not to Harry Kane? Plots lijkt de ongenaakbaarheid van de Engelse topscorer fragiel te zijn. Overzees worden zelfs vraagtekens gezet bij zijn basisplaats tegen Spanje. En ook in Dat is fussball zag het panel een valkuil in de vervloekte spits. "Hij matcht gewoon niet met Jude Bellingham", klonk het.