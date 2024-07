VIDEO - Huilende Amaury Capiot gooit vroeg in de etappe de handdoek

Amaury Capiot heeft een dag na zijn enorme smak in de massasprint in Pau toch de rekening gepresenteerd gekregen. Vol goeie moed was hij aan de etappe begonnen, maar hij besefte al vroeg dat het in deze zware Pyreneeënrit een onmogelijke zaak zou worden.

Het waren hartverscheurende beelden: Amaury Capiot die helemaal gebroken van zijn fiets stapt en omarmd wordt door enkele stafleden van Arkéa-B&B Hotels.

Het was helaas de kroniek van een aangekondigde opgave, want Capiot gaf voor de start al aan dat hij door pijn in zijn onderrug amper op zijn benen kon steunen. Een gevolg van de valpartij gisteren in Pau.



Waarschijnlijk had hij gehoopt op een rustige aanloop van de etappe, maar die kwam er - zoals wel vaker - niet. Capiot werd meteen op achterstand gezet en zag na een tijdje het zinloze van zijn missie in.



Hij is hiermee de derde Belg die uit deze Tour stapt, na Tim Declercq en Jonas Rickaert.