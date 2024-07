Renners als Thomas rijden ondanks corona voort: "Maar je weet niet welke schade je op lange termijn aanricht"

Corona raast door het peloton alsof het 2020 is. Terwijl de ene ploeg geen enkel risico neemt, gaan anderen er iets minder conservatief mee om. Dokter Dag Van Elslande zorgt bij Astana voor een nultolerantie. "Want misschien krijg je over een paar maanden wel hartproblemen of hou je er langdurige vermoeidheid aan over."