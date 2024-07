Covid blijft brokken maken in het peloton: ook Tom Pidcock stapt uit de Tour

Tom Pidcock was naar de Ronde van Frankrijk gekomen met 2 doelen: minstens één etappe winnen en zijn conditie opvijzelen met het oog op de Olympische Spelen, waar hij mikt op mountainbikegoud.

Maar na twee weken moeten we concluderen dat beide doelen niet zijn gelukt. Pidcock glipte een aantal keer mee in een ontsnapping en was er in de gravelrit in Troyes dichtbij (2e plaats), maar een tweede ritzege in de Tour zat er niet in.

Ook aan zijn conditie kon de Brit van Ineos niet helemaal werken, want hij moet er dus vroegtijdig uitstappen met Covid. "Een ontgoochelde Tom Pidcock zal niet starten in de 14e etappe", laat de ploeg weten.

De olympische mountainbikewedstrijd staat op maandag 29 juli op het programma. Pidcock heeft dus nog 16 dagen om te herstellen van zijn ziekte en weer op te bouwen richting de Spelen, waar hij zijn titel verdedigt.