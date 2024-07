Djokovic aast op Wimbledon-record van Federer én historische 25e grand slam: "Een geweldige motivatie, maar ook een enorme druk"

Novak Djokovic (37) beleeft niet het beste seizoen uit zijn carrière. Geplaagd door blessures wacht de Serviër ondertussen al een half jaar op een nieuwe toernooizege. Zondag, in de Wimbledon-finale, kan "Djoko" niet alleen een einde maken aan die periode van droogte, maar zich ook nog wat meer in de geschiedenisboeken tennissen. "Ik ben me ervan bewust dat Roger (Federer) acht Wimbledon-titels heeft. Ik heb er zeven. Ik kan dus geschiedenis schrijven. Daarnaast kan ik ook een historische 25e grand slam winnen." "Het is een geweldige motivatie, maar tegelijkertijd is het ook een enorme druk en verwachtingen", liet Djokovic vrijdag na zijn halve finale weten.

Met een 25e grandslamtitel zou de Serviër het record van Margaret Court verbreken. De Australische won in 1973 haar 24e major in het enkelspel en is nog steeds, samen met Djokovic, mederecordhoudster.



"Elke keer als ik nu op de baan sta, verwacht ik nog steeds dat ik de meeste wedstrijden win. Ook al ben ik 37 en moet ik het opnemen tegen 21-jarigen. Ook de fans verwachten dat ik 99% van mijn wedstrijden win."



"Telkens wanneer ik het terrein betreed, moet ik mijn uiterste best doen om op hetzelfde niveau te blijven als Carlos (Alcaraz), Jannik (Sinner), Sascha (Alexander Zverev) of Daniil (Medvedev)", gaf Djokovic eerlijk toe.



"Historisch gezien zijn er op Wimbledon seizoenen geweest waarin ik niet op het gewenste niveau speelde, maar ik dan wel de eindzege pakte. Wimbledon haalt gewoon het beste in me naar boven en motiveert me om echt altijd zo goed mogelijk te presteren", sloot de Serviër af.



Zondag weten we dus of Djokovic zijn naam nog wat steviger in de tennisboeken kan graveren.