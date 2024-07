Maarten Vangramberen vierde mee bij Intermarché-Wanty en Biniam Girmay, met wie hij tandarts deelt

Weer prijs voor Intermarché-Wanty met Biniam Girmay gisteren en dat mocht gevierd worden. Onze Maarten Vangramberen was ook uitgenodigd en kreeg champagne, pizza, lasagne en Duvel voorgeschoteld, zo vertelde hij vanochtend op Studio Brussel. "En ik heb dezelfde tandarts als Girmay", verraste Vangramberen.

Voor Vive le Vélo ging Maarten Vangramberen gisteren op bezoek bij Intermarché-Wanty en ritwinnaar Biniam Girmay.

Bij Sam De Bruyn op Studio Brussel deelde Vangramberen een opvallend weetje. "Ik heb dezelfde tandarts als Girmay", verraste hij. De Eritreeër resideert namelijk regelmatig in de regio van Leuven.

"Een van mijn beste maten (Frederik Veuchelen, red.) is de trainer van Biniam Girmay en zijn vrouw is een hele goede tandarts', verduidelijkte Vangramberen.

Na het interview met Girmay schoof hij nog even mee aan bij het Belgische team. "Het is een hele toffe ploeg daar. Plots stond er champagne, lasagne en pizza op tafel."

"Er kwam zelfs iemand af met Duvel omdat ze gehoord hadden dat ik dat graag dronk. Maar we hebben niet te zot gedaan."

"Ik heb er gewoon eens aan genipt. Het was het gebaar dat telde. En nog iets: de Duvels zijn kleiner in Frankrijk. 25 cl in plaats van 33 cl", lachte Vangramberen.

Kunnen ze vandaag de champagne, Duvel en pizza weer bovenhalen bij Intermarché-Wanty met een vierde ritzege van Girmay?