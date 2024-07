Biniam Girmay ontdekt zichzelf helemaal als topsprinter: "Met deze groene trui voel ik me supersnel"

De sprintkeizer van deze Ronde van Frankrijk is zonder enige twijfel Biniam Girmay. Zijn teller staat nu al op 3. "Vanaf nu word ik een sprinter", klopte hij zichzelf op de borst.

God, zijn familie en zijn ploegmaats: Biniam Girmay had in zijn flashinterview weer tijd tekort om iedereen te bedanken.

Girmay won in Villeneuve-sur-Lot na een uitstekende spurt. "Ik wist van bij de start al dat ik een goed resultaat kon behalen als ik in het juiste wiel zou zitten."

"We hadden geen stress met onze ploeg vandaag. Voor ons mocht een ontsnapping het uitzingen tot de finish."

"We wilden zelf geen risico's nemen, maar ik voelde me supergoed en dat had ik ook aan de ploeg laten weten."

"Ik zei in de oortjes: "Als jullie me goed steunen en afzetten, dan kan ik het afwerken." Met deze groene trui voel ik me supersnel, ook mentaal."

"Vanaf nu word ik een sprinter. Als ik een goeie positie te pakken heb, dan ben ik altijd goed."

"De voorbije jaren is dat door ups en downs niet gelukt, maar ik heb mijn trainingen en mijn filosofie aangepast. Het gaat nu echt goed."