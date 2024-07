EK-MEMORY: Link zo snel mogelijk alle hoofdrolspelers van Euro 2024 aan hun juiste dubbelganger

Dani Olmo heeft zich bij Spanje opgeworpen tot een van de sterspelers op Euro 2024. Of was het James Cooke? Op sociale media verschijnen geregeld posts over dubbelgangers. Zo ontdekten Engelse fans een exacte kopie van bondscoach Gareth Southgate bij de Duitse politie. Link jij alle lookalikes van de hoofdrolspelers op het EK aan elkaar? Doe het zo snel mogelijk in onze memory!