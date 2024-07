Bayern-aanwinst van Vincent Kompany is oude bekende van Kevin De Bruyne

Na de Japanner Hiroki Ito en Michael Olise heeft Bayern München vandaag zijn derde zomertransfer voorgesteld. Verdedigende middenvelder Joao Palhinha wordt voor net geen 50 miljoen euro overgenomen van Fulham. De 29-jarige Portugees ondertekende in Beieren een contract tot midden 2028.



"Dit is een van de gelukkigste dagen in mijn leven", vertelde Palhinha. "Ik speel nu voor een topclub in Europa. Het is een droom die uitkomt en ik ben heel trots. Ik wil met Bayern successen bereiken en titels winnen, daar zal ik alles voor geven."



De sportief directeur van Bayern is in zijn nopjes met de aanwinst. "We volgden hem al sinds vorige zomer en nu hebben we hem eindelijk te pakken. Palhinha zal heel waardevol zijn voor Bayern door zijn sterke tackles en zijn duelkracht."



"Hij heeft een sterk karakter en is een echte leider. Onze fans kunnen echt uitkijken naar hem."



De middenvelder staat erom bekend zijn voet niet snel terug te trekken. Denk maar aan het vorige EK, waar hij Kevin De Bruyne zwaar tackelde en hem met een enkelblessure opzadelde.