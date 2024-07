11 fietsen van TotalEnergies gestolen in de Tour: "We weten niet hoe het gebeurd is"

Bij TotalEnergies zijn ze met een kater opgestaan. Dieven hebben 11 fietsen gestolen bij hun hotel. "Bij mij gaat het maar om mijn derde reservefiets", is Steff Cras opgelucht.

Dieven die toeslaan bij wielerteams: het gebeurt helaas steeds vaker. Afgelopen nacht is TotalEnergies het slachtoffer geworden.

"We weten ook niet hoe het gebeurd is", zegt Steff Cras. "Ze hebben onze vrachtwagen opengebroken en er zijn 11 fietsen weg." De waarde van de gestolen fietsen wordt op 150.000 euro geschat.

"Het zijn gewone fietsen. Bij mij gaat het om mijn derde reservefiets. Ik mag dus van geluk spreken, maar bij sommige ploegmaats is het jammer dat hun eerste fiets gestolen is."

Anthony Turgis, zondag ritwinnaar in Troyes, is hard getroffen. Hij beschikt niet meer over een reservefiets na de diefstal.

Zitten ze bij de Franse ploeg nu met de handen in het haar? "Morgen brengt men nieuwe frames naar de Tour. Onze service course is gelukkig niet zo ver."