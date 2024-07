Wout van Aert kreeg geen persoonlijke excuses van Jasper Philipsen: "Instagram is niet het juiste medium"

Jasper Philipsen wist in Saint-Amand-Montrond zijn Tour te redden, maar om zijn relatie met Wout van Aert te redden, zal er toch nog het een en ander moeten gebeuren. De relatie tussen de twee Belgische sprinters raakte door het incident in Dijon bekoeld. "Voor mij is er geen haar in de boter, maar ...", reageert Van Aert.

Even terug naar afgelopen donderdag. Wout van Aert was na de sprint in Dijon scherp voor Jasper Philipsen, die hij verweet hem ingesloten te hebben "net zoals vorig jaar".



Philipsen werd wat later door de jury gedeclasseerd en bood op Instagram zijn excuses aan aan Van Aert, die die op zijn beurt ook accepteerde. Zaak afgesloten, denk je dan.



Maar toen Van Aert in de koers een gesprek probeerde aan te knopen met Philipsen om ook persoonlijke excuses te krijgen, blokte die laatste dat af. "Het is inderdaad niet tot een gesprek gekomen", geeft Van Aert toe.

"Voor mij is er geen haar in de boter: ik heb zijn excuses aanvaard, dat heeft iedereen op Instagram gezien."

"Anderzijds lijkt Instagram mij ook niet het juiste medium om je excuses aan te bieden. Dat kan ook persoonlijk. Het had anders gekund."

Van Aert voegt er wel nog aan toe dat hij blij is "dat Jasper gisteren op een faire manier zijn ritzege te pakken heeft". "Dat heeft hij mooi gedaan. Daarvoor wil ik hem feliciteren."

Jasper Philipsen en zijn team Alpecin-Deceuninck wensten vanochtend niet te reageren.