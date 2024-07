VIDEO - "Sorry van Spanje hé, mannen": Remco Evenepoel dolt met Franse journalisten over EK-exit

Dat Remco Evenepoel een voetbalfanaat is, hebben we tijdens de Tour al verschillende keren gehoord. De vorige dagen deed hij boude voorspellingen over het EK, vandaag liet hij de kans niet onbenut om enkele Franse journalisten een prikje uit te delen na de exit van hun land. "Sorry van Spanje hé, mannen", knipoogde hij. "Ach, jullie hebben ons - de Belgen - uitgeschakeld, natuurlijk", zinde hij stiekem op revanche. Bekijk het tafereel hieronder.