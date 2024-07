Remco de waarzegger! Evenepoel voorspelde vanochtend al perfect de afloop van Nederland-Turkije

Ook in de Ronde van Frankrijk is het EK een veelbesproken onderwerp. Zéker bij de landen die nog in de running zijn voor eindwinst.

En dus stapten onze Nederlandse collega's naar Remco Evenepoel met enkele vragen over Cody Gakpo - een ex-ploegmaat toen het wielerfenomeen nog indruk maakte als voetballer bij PSV.

"Ik ben een jaartje jonger, maar werd soms doorgeschoven", begon Evenepoel zijn verhaal. "Ik mocht dus af en toe zijn talent bekijken. Ik ken hem dus wel een beetje. En natuurlijk volg ik hem nog, ja. Zeker na zijn transfer naar Liverpool - een heel mooi moment. En nu scoorde hij een paar keer tijdens het EK. Ik vind hem echt een van de beste bij Oranje."