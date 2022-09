Het voetballersbestaan van Evenepoel: "Hij liep tussen de Kenianen op de halve marathon van Brussel"

Kapitein bij PSV en Anderlecht

Arne Bens (22) speelde drie jaar samen met Evenepoel in de jeugd van PSV en is dus geschikt om de voetballer Evenepoel te schetsen. "Remco was onze kapitein. Dat was ook logisch, want hij nam steeds het voortouw."

"Op voetbalvlak merkte je ook meteen dat hij veel volume en conditie had. Technisch was het misschien iets minder", zegt Bens over Evenepoels kwaliteiten.

Aan motivatie was er alleszins geen gebrek bij Evenepoel. De jonge kapitein verblijft niet in een gastgezin tijdens zijn periode in Eindhoven, maar pendelt elke dag vanuit Schepdaal. "Ik herinner me dat hij elke ochtend om 5.00 uur moest opstaan om het busje van PSV te nemen richting Eindhoven."

Ook Stéphane Stassin heeft mooie herinneringen aan Evenepoel als voetballer. Hij was zijn trainer bij de U16 van Anderlecht. "Een paar dagen voor een belangrijke match tegen Club Brugge zei ik tegen Remco dat hij moest leren dat rusten een deel van de training is", start Stassin een typerende anekdote.

Evenepoel knikte wel, maar had de boodschap blijkbaar toch niet helemaal begrepen. "De dag erna liep ik de halve marathon van Brussel samen met enkele mindervaliden. Omdat het voor een goed doel was, mochten we iets eerder starten dan de rest", gaat Stassin verder.

"Toen we aan de Louizatunnel kwamen, haalden de eersten ons in. Dat waren de Kenianen, dus wij gingen braaf opzij. Tot ik plots een tik op mijn schouder voelde: 'Hey coach, ça va?' Het was Remco, die als 16-jarige doodleuk bij de eerste 10 liep."