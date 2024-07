Tadej Pogacar tegen Remco Evenepoel: "Primoz Roglic? Je hoeft hem niet te vrezen"

Dat Tadej Pogacar en Remco Evenepoel dezelfde taal spreken, wordt dag na dag duidelijker in deze Tour de France. De verstandhouding is bijzonder goed tussen de 2 tenoren. En na de finish in Le Lioran deelde de gele trui dan ook zijn visie rond de 3 kilometer-regel die Primoz Roglic in dezelfde tijd plaatste als Evenepoel.