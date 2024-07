Geen El Tractor meer in de Tour: Tim Declercq geeft op door ziekte

Tim Declercq zal niet meer starten in de 11e rit in de Tour de France. Hij is ziek en voelde zich al een paar dagen niet goed. Het is al de tweede opgave bij Lidl-Trek na Mads Pedersen.

We zullen het beeld van Tim Declercq die op kop van het peloton zit te sleuren niet meer zien tijdens het vervolg van deze Ronde van Frankrijk. 'El Tractor' moet door ziekte opgeven. Hij voelde zich de afgelopen dagen al niet goed, laat zijn ploeg Lidl-Trek weten.



Voor Lidl-Trek is het al de tweede opgave deze Tour. Hun kopman Mads Pedersen startte niet meer in rit 8 omdat hij te veel last had na zijn val in de 5e etappe.