Gerben Thijssen plots van sprinter naar knecht: "Snap het 100%, maar op persoonlijk vlak is het niet makkelijk"

di 9 juli 2024 14:57

Gerben Thijssen was met grote sprintambities naar de Tour de France getrokken, maar nu zijn ploegmaat Biniam Girmay in het groen rijdt, moet hij die ambities noodgedwongen bijstellen. "Ik had gehoopt vandaag nog zelf te mogen sprinten, maar de ploeg heeft er anders over beslist. Het is nu eenmaal zo."

"Het was een fantastische eerste week en ik ben hier nog altijd heel graag", opent Gerben Thijssen met een positieve noot. "Maar door de groene trui voor Biniam Girmay komt er van alles extra bij: tussensprints, elke eindsprint. Groen is nu een groot doel." Dat zorgt ervoor dat ze bij Intermarché-Wanty het geweer van schouder veranderen. Thijssen mag niet meer zijn eigen kans gaan, maar moet nu knechten voor Girmay. "Het is een beslissing van de ploeg en die snap ik volledig. Maar op persoonlijk vlak is het wel heel dom. Het is niet zo makkelijk." "Ik heb in alle sprints tot nu toe mijn werk gedaan, heb gedaan wat er van mij verwacht werd. Maar het zal nu een andere Tour worden voor mij, ook dat zal een serieuze ervaring worden."

Ik moet in de afdaling op kop zitten om de trein in een goeie positie te brengen. Ik ben ervoor gemotiveerd. Gerben Thijssen

Laatste man voor Girmay? "Dat had ik gehoopt, maar nee"

Hoewel hij meermaals herhaalt dat hij de beslissing van de ploeg begrijpt, zit Gerben Thijssen toch ook duidelijk nog in de verwerkingsfase. "Ik hoorde het gisterenmiddag pas." "Vandaag had ik nog graag gesprint, maar er is besloten om alles voor Biniam te doen. Dat begrijp ik 100%. Groen is prioritair. Misschien krijg ik weer een kans als dat veilig is gesteld." Met zijn snelheid zou je denken dat Thijssen dan de laatste man voor Girmay wordt. "Dat had ik inderdaad gehoopt, maar ook dat is niet waar. Er is een andere keuze gemaakt." "Ik moet in die afdaling op kop zitten om dan de trein in een goeie positie te brengen richting de sprint." "Anderzijds, dat is ook logisch, want ik kom er nu ineens bij en die mannen zijn het zo gewoon om met elkaar te werken. Het punt op 900 meter van de finish wordt cruciaal. Daar wordt de sprint al gereden. Daar moet ik Biniam zo goed mogelijk afzetten. Ik ben ervoor gemotiveerd."