Bert en Bavo bewezen dat het geen sinecure is: wat is olympisch kajakken en wanneer komen Belgen in actie?

di 6 augustus 2024 07:37

Met Lize Broekx, Hermien Peters en Artuur Peters zijn er drie Belgische kajakkers op de Olympische Spelen in Parijs. Zij azen op een sterke prestatie in de sprint. In dit artikel leggen we aan je uit wat de sport inhoudt en wanneer je de Belgen in actie zal zien.

Competitie

Kajak/kano heeft twee takken: slalom en sprint. Slalom gebeurt altijd met een kajak, sprint met een kajak of een kano. De sprintnummers krijgen verschillende codes. Op de Olympische Spelen zijn dat K1, K2, K4, C1, en C2. De letter geeft aan of het kajak of kano is en het cijfer slaat op het aantal personen in de boot. Ook de lengte van een wedstrijd varieert. In Parijs zijn de races in de C1 en K1 bij de mannen 1.000 meter lang. In de andere disciplines is dat telkens 500 meter, behalve in de C1 bij de vrouwen die maar 200 meter lang is. Het concept is simpel: zo snel mogelijk van punt A naar punt B varen. Eliminatie gebeurt telkens met kleine wedstrijden. Eerst zijn er reeksen en daarna kwartfinales, halve finales en een finale.

Lize Broekx (links) en Hermien Peters (rechts) werden 9e op de Olympische Spelen in Tokio.

Wie, wanneer, waar in Parijs?

Op 5 dagen tijd worden alle medailles verdeeld. Na een knock-outsysteem blijven uiteindelijk nog 8 boten over die knokken om goud in de A-finale, terwijl er in de B-finale gestreden wordt om de ereplaatsen. Er zijn 3 Belgische deelnemers in deze discipline: Lize Broekx (K1/K2), Hermien Peters (K1/K2) en Artuur Peters (K1). Broekx en Hermien Peters beginnen eraan op 6 augustus in de duocompetitie. Een eventuele A- of B-finale volgt drie dagen later op vrijdagmiddag. Ook individueel komen ze in actie. De reeksen van de K1 bij de vrouwen vinden plaats op 7 augustus, de finale op 10 augustus. Niet alleen Hermien, ook broer Artuur Peters heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Hij opent zijn 3e deelname ook op 7 augustus. Voor hun wedstrijden moeten de kajakkers naar een terrein in Vaires-sur-Marne, op een kleine 40 kilometer van het olympische hart in Parijs.

Planning kajak- en kanosprint op Olympische Spelen dinsdag 6 augustus 11.30 uur reeksen K2 500 meter (v) (met Broekx/Peters) 14.10 uur kwartfinales K2 500 meter (v) (evt met Broekx/Peters) woensdag 7 augustus 9.30 uur reeksen K1 500 meter (v) (met Lize Broekx en Hermien Peters) 10.40 uur reeksen K1 1.000 meter (m) (met Artuur Peters) 13.30 uur kwartfinales K1 500 meter (v) (evt met Lize Broekx en Hermien Peters) 14.10 uur kwartfinales K1 1.000 meter (m) (evt met Artuur Peters) vrijdag 9 augustus 10.50 uur halve finales K2 500 meter (v) (evt met Broekx/Peters) 13.10 uur finale K2 500 meter (v) (evt met Broekx/Peters) zaterdag 10 augustus 10.30 uur halve finales K1 500 meter (v) (evt met Lize Broekx en Hermien Peters) 11.10 uur halve finales K1 1.000 meter (m) (evt met Artuur Peters) 13.00 uur finale K1 500 meter (v) (evt met Lize Broekx en Hermien Peters) 13.20 uur finale K1 500 meter (m) (evt met Artuur Peters)

