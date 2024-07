Remco Evenepoel rekent op tips van ex-winnaar voor 4 sterrenrit: "Ik moet nog eens naar Greg Van Avermaet sturen"

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 11.

Greg Van Avermaet kent het juiste recept: hij won hier in de Tour van 2016 na een bijna identieke finale. Van Avermaet troefde metgezellen zoals Thomas De Gendt af en veroverde er de gele trui.

Het zijn nog niet de reuzen die later opduiken, maar de beklimmingen zijn behoorlijk steil en de opeenvolging zal de renners afmatten.

In de laatste 50 kilometer zullen de renners geen enkele adempauze krijgen. Van de Col de Néronne gaat het over de Puy Mary en de Col de Pertus richting de Col de Font de Cère.

Het is een lange etappe - liefst 211 kilometer - met twee gezichten. Na een lange en golvende aanhef, wacht in de staart nog zeer grillig terrein.

Met de rit over de Galibier hebben we al eens kunnen snoepen van de Alpen en voor we zaterdag en zondag bivakkeren in de Pyreneeën, maken we ook nog een tussenstop in het Centraal Massief.

"Het ziet er verraderlijk uit", vertelt Remco Evenepoel, die deze etappe niet heeft verkend, maar wel nog eens bij ex-winnaar Greg Van Avermaet zou aankloppen voor advies. Dat heeft hij dit voorjaar overigens al gedaan bij de winnaar van de eerste etappe in deze Tour.

"Ik had al eens gestuurd met Romain Bardet en hij zei me dat het een stevige etappe is. Een miniversie van Luik-Bastenaken-Luik, maar wel wat lastiger."

"Als je hier slecht bent, los het dan maar op. In de laatste 45 kilometer gaat het constant op en af. En het is best steil."

"Je kan maar beter geen slechte dag hebben, want het is ook een lange rit van 211 kilometer en dit is al dag 11. Dat kan al doorwegen."

De rit telt ook nog eens 4.350 hoogtemeters. "Dat is niet vlak, hé. Geef daarom maar 4 sterren."