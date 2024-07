Nieuw puntensysteem en geen dominante Russen: artistiek zwemmen krijgt frisse look in Parijs

Het artistiek zwemmen heeft een metamorfose ondergaan. Een doordacht puntensysteem heeft de sport veranderd. "Wat je zal zien in Parijs, zal helemaal niet lijken op wat je op de laatste Olympische Spelen zag", klinkt het. Ook de strijd om goud ligt open dankzij de schorsing van de Russen. En de mannen? Die zijn opvallend afwezig.

In Parijs zal China, dat 6 gouden medailles pakte op het afgelopen WK, het te kloppen land zijn.

Door die schorsing ligt de medaillestrijd open in het artistiek zwemmen, het vroegere synchroonzwemmen. Sinds Sydney 2000 was het goud 6 keer op rij voor Rusland, en dat in de team- én duocompetitie.

Zoek ook niet naar Russen en Wit-Russen, want zij mogen, tenzij als individuele atleet, niet deelnemen aan de komende Zomerspelen. De reden: de inval in Oekraïne.

World Aquatics, de wereldzwembond, veranderde onlangs de regel dat mannen niet toegelaten waren. Toch zijn er in Parijs uitsluitend vrouwen in alle selecties.

Zoek deze zomer niet naar mannen in het olympisch bad wanneer de artistieke zwemmers aan zet zijn. Geen enkel land selecteerde een man.

Yanhan Lin en Huiyan Xu pakten goud voor China op het WK in februari.

Niet alleen nieuwe favorieten, ook nieuwe regels. Sinds de Olympische Spelen in Tokio veranderde World Aquatics de regels.

De subjectiviteit lijkt ietwat plaats te maken voor objectiviteit. "Het is nu als gymnastiek of kunstschaatsen in het water", zegt Adam Adrasko, voorzitter van de Amerikaanse artistieke zwembond.

Met het nieuw, meer wiskundig puntensysteem zijn er elementen en moeilijkheidsgraden, zoals in het turnen. Een aparte jury geeft ook nog een score voor de artistieke elementen, zoals choreografie.

"Het is helemaal anders dan in Tokio", vertelt Andrasko. "Het is veel sneller en de oefeningen zijn creatiever. Deze veranderingen bieden de coaches een uitdagingen en zorgen ervoor dat je limieten moet opzoeken."

Wie de eerste olympische medailles pakt in het 'vernieuwd' artistiek zwemmen weten we op 7 en 10 augustus.