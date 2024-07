Mathieu van der Poel zat in de tang van de favorieten: "Maar ik voel dat ik aan het groeien ben"

Hij had zijn zondags kostuum uit zijn kleerkast gehaald, maar ook met een witte broek was er geen hoofdvogel weggelegd voor Mathieu van der Poel. "Ik heb nog wat harde dagen zoals vandaag nodig", zegt hij over zijn vormcurve.

De gravelrit was spek voor de bek van Mathieu van der Poel. "Ik vond het vrij oké", vertelde hij nadat als 11e over de finish in Troyes was gereden.

Van der Poel gleed lange tijd mee in de favorietengroep en stortte zich in het laatste uur in een tegenoffensief, maar voorin opdagen, dat lukte niet meer.

"Het was een moeilijke koerssituatie en ik wist dat de vlucht gevaarlijk was om voorop te blijven. Dat was uiteindelijk ook het geval."

"Of ik gewacht en gegokt heb? Er was niet veel anders te doen. Alle klassementsploegen gingen steeds vol naar de stroken en dan viel het telkens stil."