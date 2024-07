De vrijbuiters voor de graveldag (met een witte Mathieu van der Poel): "Ik ga voor de foto's"

Als Europees kampioen gravel moet Jasper Stuyven zich in zijn sas voelen. "Uiteraard. Dit is een mooie rit. Al heb ik nog maar één gravelkoers gereden, hé."

Arnaud De Lie sprak gisteren van een gemiste kans, vandaag krijgt hij een herexamen. "Sowieso. Alleen is het nu zoals een klassieker met de klassementsmannen. Maar we zijn gemotiveerd met ook nog Maxim Van Gils."

"Of ik nog gefrustreerd ben na de sprint van gisteren? Neen, maar het was jammer, want ik had goeie benen. Ik heb uiteindelijk tegen mezelf gezegd: "Arnaud, je bent 3e en in de Tour haalt iedereen het allerbeste niveau." Ik ben nog jong, hé."