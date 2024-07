Victor Campenaerts over tijdrituitspraak en nieuwe ploeg: "Ik heb één doel: de Tour de France winnen"

Victor Campenaerts (32) stofte gisteren nog eens zijn tijdritbenen af. De voormalige uurrecordhouder verbaasde vriend en vijand met zijn 5e tijd na de absolute vedetten. Campenaerts verraste nog meer door te zeggen dat hij "misschien voor het laatst voluit is gegaan in een tijdrit". Een dag later geeft hij een woordje uitleg.