Sportklimmer Hannes Van Duysen: "Parijs 2024 wordt een goeie test voor Los Angeles 2028"

do 11 juli 2024 14:14

Hannes Van Duysen wordt deze zomer in Parijs de eerste, en enige, Belgische sportklimmer die deelneemt aan de Olympische Spelen. Hij dacht zelf eerst aan 2028, "maar stiekem dacht ik wel dat ik kans maakte om me nu al te plaatsen".

Sportklimmen staat in Parijs voor de tweede keer op het programma van de Olympische Spelen. De 19-jarige Hannes Van Duysen toonde zijn talent al in de jeugd en trok die lijn meteen door bij de elite en dwong een olympisch ticket af. Van Duysen mikte aanvankelijk op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, maar is blij zijn klimtalent al vier jaar eerder te mogen etaleren. "Stiekem dacht ik wel dat ik kans maakte om me nu al te plaatsen. Ik ben heel blij met deze kwalificatie en vooral ook met de manier waarop." "Ik werd 6e op het eerste kwalificatietoernooi in Shanghai, waardoor er op het 2e toernooi in Boedapest wel druk op stond, omdat ik echt kans maakte op een olympisch ticket."

Ik leg mezelf niet te hoge verwachtingen op. Ik wil gewoon niet met een slecht gevoel naar huis gaan. Hannes Van Duysen

Die spanning deerde Van Duysen niet. "Ik houd wel van die extreme emoties. Ik kwalificeerde me uiteindelijk dankzij een 3e plaats in de halve finale van de lead, het beste resultaat uit mijn carrière, denk ik. Dat was een geweldig gevoel." "Ik ga nog anderhalve week hard trainen en dan bouwen we af richting de wedstrijd. Parijs wordt vooral een goede test om te zien waar ik sta met het oog op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles." "Maar dat neemt niet weg dat ik nu ook hoop goed te presteren. Ik leg mezelf niet te hoge verwachtingen op. Ik hoop gewoon de finale te halen en ik wil niet teleurgesteld zijn na de Olympische Spelen. Ik wil niet met een slecht gevoel naar huis gaan."

Op de Spelen in Parijs zullen 20 mannen en 20 vrouwen (maximaal 2 per land) de nieuwe combinatiecompetitie (lead en boulder) afwerken. Aan het aparte speedtoernooi nemen 14 mannen en evenveel vrouwen deel. In 2021 in Tokio was sportklimmen voor het eerst olympisch. Toen bestond de competitie uit een combinatie van de 3 disciplines.

